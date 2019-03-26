Отстраненный сенатор Арашуков рассказал о заговоре против его семьи

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, заявил в суде, что возбужденное против него уголовное дело является заказным. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает «Интерфакс».

По его словам, он знает, кто является заказчиками дела и сумму, которую за это заплатили. «Я знаю, что одному 30 миллионов дали, другому — 35 миллионов. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. Я просто не могу сейчас об этом всем [говорить]. Но у меня есть доказательства и свидетели, которые будут подтверждать заговор против меня и моей семьи», — сказал Арашуков.

Фигурант дела отметил, что показания против него были даны только спустя восемь лет. «Через восемь лет — никто его [исполнителя преступления] даже не задерживал — приходит и говорит, что Арашуков [убийство] заказал. Как это может быть без заказа?» — задался вопросом 32-летний сенатор.

Он также отверг информацию следствия о том, что он оказывал давление на одного из свидетелей. Арашуков объяснил, что этот человек преследовал его на своей машине, а после того как охрана его остановила, он начал «кричать, орать, падать, [биться] об асфальт головой».

Материалы по теме «Был всесилен и всевластен, делал, что хотел» Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды

Ранее 26 марта стало известно о том, что Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Следователь Андрей Горбарчук в Басманном суде Москвы сообщил, что фигуранта дела необходимо проверить на вменяемость.

Рауф Арашуков задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Также, по версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз», которого задержали в тот же день и которому вменяется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять Арашукова-старшего.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!