Арашукова отрешили от должности сенатора

Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух убийствах и участии в ОПГ, временно отстранили от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник, 12 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, решение вынесено судом по ходатайству Главного следственного управления СКР на срок расследования уголовного дела.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. На момент ареста 32-летний подсудимый был самым молодым членом верхней палаты парламента.

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Его подозревают в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что мужчина выделил 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также — один миллион рублей на убийство Жукова.

Отец бывшего сенатора также является фигурантом уголовного дела. Следствие считает советника главы компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова создателем ОПГ и организатором хищения 30 миллиардов рублей. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

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