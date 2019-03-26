Отстраненного сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Обвиняемого в убийствах отстраненного сенатора Рауфа Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил следователь Андрей Горбарчук в Басманном суде Москвы, передает «Интерфакс».

По его словам, фигуранта дела необходимо проверить на вменяемость.

О проведении комплексных судебных экспертиз следователь сообщил в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста до 30 июня Арашукову и другим обвиняемым: его двоюродному брату — гендиректору компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, директору филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алану Кятову.

12 марта представитель СКР сообщила о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии.

Материалы по теме «Был всесилен и всевластен, делал, что хотел» Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды

Это решение было вынесено судом по ходатайству следственных органов на срок расследования уголовного дела, по которому проходит политик. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также, по версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром Межрегионгаз», которому вменяется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. На момент ареста 32-летний подсудимый был самым молодым членом верхней палаты парламента. В тот же день был задержан и его отец. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять Арашукова-старшего.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!