Предшественник Арашукова в Совфеде рассказал о своей роли в деле сенатора

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, обвиняемый в хищении 110 миллионов рублей, признался в даче показаний против Арашуковых, передает РИА Новости.

«Да, конечно [давал показания по делу Арашуковых]… именно по убийствам, дружочек», — сказал Дерев после освобождения. Он добавил, что знал, пока Арашуковы на свободе, его не выпустят из-под ареста.

Адвокаты Дерева заявили на слушаниях в Мосгорсуде, что именно Арашуковы инициировали уголовное дело против их подзащитного, и поскольку они сейчас под следствием, то не имеется причин для того, чтобы держать под стражей Дерева.

Следственный комитет заявлял, что никакой связи между уголовными делами Арашуковых и Дерева не имеется.

Ранее 1 марта Мосгорсуд постановил освободить 70-летнего Дерева, отказав следователю в ходатайстве о продлении срока содержания его под стражей свыше года.

Обвиняемый вышел на свободу в зале Мосгорсуда. Он планирует вернуться к семье, отметил адвокат.

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Дерева задержали в его доме в КЧР 5 марта 2018 года и этапировали в Москву, где он был арестован Басманным судом. Он содержался в столичном СИЗО «Водник».

По версии следствия, бывший сенатор незаконно возмещал НДС и таким образом похитил из бюджета России более 110 миллионов рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере. Дело в отношении Дерева было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях СКР.

Он занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии в 2011-2016 годах, затем его сменил 30-летний Рауф Арашуков, ставший самым молодым членом Совфеда.

На заседании верхней палаты парламента 30 января 2019 года Арашуков был задержан по обвинению в убийстве зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году в КЧР.

В тот же день был задержан отец Рауфа Арашукова — Рауль. Его обвинили в создании организованной преступной группы, похитившей у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.

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