Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Мосгорсуд постановил освободить из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Кирилл Бельский.

По его словам, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания 70-летнего Дерева под стражей свыше года.

Обвиняемый вышел на свободу в зале Мосгорсуда. Он планирует вернуться к семье, отметил адвокат.

Дерева задержали в его доме в КЧР 5 марта 2018 года и этапировали в Москву, где он был арестован Басманным судом. Он содержался в столичном СИЗО «Водник».

По версии следствия, бывший сенатор незаконно возмещал НДС и таким образом похитил из бюджета России более 110 миллионов рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере. Дело в отношении Дерева было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях СКР.

Он занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии в 2011-2016 годах, затем его сменил 30-летний Рауф Арашуков, ставший самым молодым членом Совфеда.

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Защита Дерева связывала его уголовное преследование с заявлением о причастности Арашукова к двум убийствам в республике, сделанным в интервью «Российской газете» в 2012 году. Адвокаты высказывали предположения, что дело против Дерева было возбуждено по заказу.

На заседание Совфеда 30 января 2019 года был задержан Арашуков по обвинению в убийстве зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году в КЧР.

В тот же день был задержан отец Рауфа Арашукова — Рауль. Его обвинили в создании организованной преступной группы, похитившей у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.