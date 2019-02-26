Высокопоставленных силовиков обыскали по делу сенатора Арашукова

У ряда руководителей силовых ведомств Карачаево-Черкесии (КЧР), Дагестана и Ставропольского края прошли обыски в рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух убийствах. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Следственные действия проведены у первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, заместителя руководителя этого же подразделения Арсена Езаова, замглавы отдела ОВД управления СКР по республике Руслана Кочкарова и подчиненного ему следователя Андрея Филиппова.

Также обыски прошли у заместителя министра, начальника полиции МВД по КЧР Ансара Боташева, начальника центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова, заместителя руководителя управления СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова и заместителя руководителя управления СКР по Республике Дагестан Марата Огузова.

Следственные мероприятия проводил СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации, руководимой отцом и сыном Арашуковыми.

Также масштабные оперативно-следственные действия прошли по эпизодам хищения природного газа — в 22 городах свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

«Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», — отмечается в сообщении СКР.

Рауль Арашуков — отец сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. Мосгорсуд 11 февраля признал законным их арест и оставил под стражей до 30 марта. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природный газ у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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