Арестованного Арашукова оставили в сенаторах

Обвиняемый по делу об убийствах сенатор Рауф Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации, замещать его на время следственных действий не будут, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Его цитирует РИА Новости в четверг, 14 февраля.

«Полномочий по отзыву [Арашукова] у главы субъекта нет», — уточнил Темрезов.

Он добавил, что арест сенатора плохо отражается на имидже республики, но перед законом все равны.

11 февраля председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заверила, что на данный момент среди ее коллег нет людей с сомнительным прошлым. Она призналась, что считала ошибкой делегирование Рауфа Арашукова в СФ еще в момент его назначения.

В день задержания Арашукова, которое произошло 30 января, Матвиенко напомнила, что инкриминируемые сенатору преступления происходили до его прихода в Совфед. Она также объяснила, что член Совфеда от Карачаево-Черкесии лишится сенаторских полномочий в двух случаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным в совершении преступления.

32-летний сенатор обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Свою вину он не признает.

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