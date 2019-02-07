Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие

В отношении первого замруководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова начата служебная проверка. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба СКР.

Как отмечается в сообщении, помимо Булатова, служебная проверка начата в отношении замруководителя управления СКР по КЧР Арсена Езаова. Инициатор обеих проверок — председатель СКР Александр Бастрыкин.

Булатов, Езаов и ряд других сотрудников подразделений СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) были вызваны в Москву, с ними проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.

Ранее 7 февраля сообщалось, что Казбек Булатов подал рапорт об отстранении его от должности.

Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах. В ходе опроса Булатов подтвердил, что приятельствовал с сенатором, но не в ущерб интересам службы.

О близкой дружбе Арашукова с высокопоставленными силовиками республики рассказали родственники погибших. По их словам, благодаря этой дружбе сенатор многие годы избегал привлечения к уголовной ответственности за причастность к убийствам. Булатов и Арашуков вместе ходили в рестораны, генерал был на дне рождения сенатора наряду с другими именитыми гостями.

Булатов был назначен заместителем руководителя управления СКР по КЧР в 2007 году. Арашукова задержали 30 января прямо в здании верхней палаты парламента и обвинили в убийстве замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

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