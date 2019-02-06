Сообщники «газового короля» Арашукова успели скрыться

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по уголовному делу о хищении природного газа у «Газпрома» на сумму 31 миллиард рублей. Об этом в среду, 6 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

От следствия успели скрыться исполняющий обязанности исполнительного директора компании «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

Они пополнили список фигурантов дела о беспрецедентных хищениях газа на Северном Кавказе и Южном федеральном округе.

По данным следствия, скрывшиеся топ-менеджеры входили в организованное преступное сообщество, которым руководил советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его сын — член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков обвиняется в убийствах. Вместе с ними арестован их родственник Руслан Арашуков, возглавлявший газовые структуры в Астрахани», а также четверо предполагаемых сообщников.

С 2002 года, как подсчитали в СК, ОПС похитило газа на 31 миллиард рублей. В ведомстве назвали причиненный ущерб невзыскиваемой дебиторской задолженностью, которую невозможно возместить.

31 января Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.

Арашуковы свою вину не признают. Они наняли для своей защиты адвоката Анну Ставицкую, представлявшую интересы родственников убитой журналистки Анны Политковской, а также осужденных за шпионаж ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, сообщил РБК.

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