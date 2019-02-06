Высокопоставленные силовики признались в дружбе с сенатором Арашуковым

Руководители управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии рассказали о своей дружбе с арестованным по обвинению в двух убийствах сенатором Рауфом Арашуковым. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, шесть высокопоставленных офицеров прилетали в Москву, чтобы дать объяснения в Центральном аппарате СКР в рамках служебной проверки. Среди них — исполняющий обязанности руководителя республиканского управления СК Арсен Езаов, его первый заместитель Казбек Булатов и руководители двух отделов.

«Данные ими объяснения будут проверяться, в первую очередь — в рамках расследования уголовного дела Арашукова. Пока говорить о том, что руководство регионального СУ СКР противодействовало объективному следствию, оснований нет», — отметил наш собеседник.

Офицеры в своих объяснениях не опровергали дружбу с Арашуковым, но отрицали, что действовали вопреки интересам службы по просьбе сенатора. В подтверждение этих слов они сослались на материалы уголовных дел об убийствах, которые были в производстве республиканского СК, и из них следует, что «всем версиям было уделено одинаковое внимание».

В ближайшее время, по данным источника, в КЧР отправится комиссия из центрального аппарата СК для служебной проверки регионального подразделения.

В Москву также был вызван на допрос начальник республиканского центра по противодействию экстремизму МВД Тимур Бетуганов, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

О близкой дружбе силовика и сенатора рассказала изданию Znak.com сестра погибшего Аслана Жукова Алла Камбиева. По ее словам, «Бетуганов делал все по указке Арашукова» и получил в качестве подарка джип. Они вместе отдыхали в Испании. Другой следователь Зарета Джанкезова признавалась родственникам погибших, что дело об убийствах закрыто, потому что проплачено. Позже она получила повышение, став заместителем начальника Следственного управления по КЧР.

По словам потерпевших, сенатор тесно дружил с Казбеком Булатовым, они ходили по ресторанам вместе. Офицер СК был на дне рождении Арашукова наряду с другими высокопоставленными силовиками.

Члена Совета Федерации от КЧР задержали 30 января прямо в здании верхней палаты парламента и обвинили в убийстве замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

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