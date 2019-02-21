ФСБ выяснила способы расхищения газа кланом Арашуковых

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила схему, по которой организованное преступное сообщество (ОПС) под руководством советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова похищало природный газ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку службы экономической безопасности ведомства.

Из документа следует, что Арашуков с неустановленными лицами открывали в базах данных компании фиктивные лицевые счета. Поставляемый этим абонентам газ участники ОПС забирали себе, а «Газпрому» сообщали о потерях, в связи с невозможностью взыскать оплату за топливо.

Спецслужбы подсчитали, что по этой схеме с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, а в Карачаево-Черкесии — на один миллиард рублей. Однако большая часть топлива была украдена в Дагестане. Там с 2007 по 2016 год пропало газа на 1,38 миллиарда рублей. «Иными противоправными способами» члены ОПС Арашукова создали в Дагестане фиктивную потерю топлива на 27,5 миллиарда рублей.

Похищенный газ они продали юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

Адвокат Владимир Постанюк заявил, что потерпевшей стороны в деле нет. Правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа. Защитник указал, что на каждом этапе — добыча, транспортировка и сбыт — сырье принадлежит разным компаниям, у каждой из которых своя система учета. Исходя из этого, адвокат полагает, что надо выяснить, у кого из них возникла недостача, и затем уже устанавливать, кто к ней причастен. Таких данных в деле нет, а цифра хищений возникла неведомым образом, указал Постанюк.

В «Газпроме» и «Газпром межрегионгазе» отказались от комментариев.

Рауль Арашуков — отец сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. Мосгорсуд 11 февраля признал законным их арест и оставил под стражей до 30 марта. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природного газа у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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