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Стало известно о мести Арашукова своему предшественнику в Совете Федерации

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Рауф Арашуков

Жертвой арестованного по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатора Рауфа Арашукова мог стать его предшественник в Совете ФедерацииВячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от Карачаево-Черкесии в 2011-2016 годах. Об этом в понедельник, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2010 году в КЧР были совершены два громких преступления — убийства зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Предполагаемый организатор этих убийств Рустам Копсергенов в декабре 2017 года рассказал на допросе, что именно Рауф Арашуков поручил ему разобраться с Шебзуховым за 500 тысяч рублей. Об этом же следователям сообщил личный помощник сенатора Альберт Чуков.

Эти заявления вызвали большой резонанс в республике и привели к стихийным митингам. В управлении Следственного комитета России (СКР) по КЧР были вынуждены опросить Арашукова, с которым дружили местные силовики.

В июне 2018 года Рауф Арашуков встретился с местными следователями и заявил, что Копсергенов оговорил его по указанию Вячеслава Дерева и получил за это 100 тысяч евро. Однако эту версию опровергает Алла Камбиева — сестра погибшего Аслана Жукова.

«Он [Арашуков] это выдумал, чтобы выгородить себя. Дерев поддерживал нас, а Арашуков неоднократно угрожал ему, чтобы он перестал нам помогать. Говорил, что пустит его по миру, что на него накопают все что угодно. И Арашуков посадил Дерева», — сказала она.

По словам источника из окружения Дерева, Рауф Арашуков встречался со своим оппонентом, чтобы договориться: он хотел, чтобы его причастность к убийствам была забыта. Однако Арашукову не удалось этого добиться.

В итоге Вячеслав Дерев стал обвиняемым по уголовному делу: по версии следствия, он незаконно возмещал НДС и таким образом похитил из бюджета России более 110 миллионов рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере.

Дело в отношении Дерева было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях СКР. 5 марта 2018 года Дерева задержали в его доме в КЧР и этапировали в Москву, где он был арестован. В настоящее время Дерев находится в одном из столичных СИЗО.

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