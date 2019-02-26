Еще двое задержаны по делу Арашуковых

В рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержаны еще двое подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Задержанными оказались бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов и исполняющая обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная. Отмечается, что на данный момент Борисов работает в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Как полагает следствие, подозреваемые получали деньги от промышленных потребителей газа. В ближайшее время им выберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Он обвиняется в организации убийств, давлении на свидетеля, участии в преступном сообществе. 32-летний подсудимый — самый молодой член верхней палаты парламента — отрицает свою вину. В настоящий момент он продолжает числиться в членах Совфеда.

Его отец также является фигурантом уголовного дела. Следствие считает советника главы компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!