Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых

Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство. Об этом в понедельник, 8 апреля, передает ТАСС.

Об угрозе жизни свидетелей заявил следователь в зале суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемому.

«Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до их убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им угрожает физическая расправа. Данные материалы предоставлены в суд», — отметил он.

Следователь отметил, что Арашуков обвиняется в ряде тяжких преступлений, потому мера пресечения, не связанная с лишением свободы, не обеспечит должного расследования дела.

В итоге Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста Рауфу Арашукову, оставив без удовлетворения жалобу защитников сенатора. Постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей Рауфу и Руслану Арашуковых и Алану Кятову до 30 июня оставили без изменения.

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Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

По версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз», которого задержали в тот же день и которому вменяется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять Арашукова-старшего.

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