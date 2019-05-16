Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово». Об этом в четверг, 16 мая, сообщил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора службы Валерий Максименко.

Он заявил, что никогда не слышал о проблемах с питанием в «Лефортово»: по его словам, в этом плане оно находится «впереди всех московских СИЗО», там существует разбивка по диетам, кроме того, арестанты могут заказывать еду из ресторанов. У самых обеспеченных, по замечанию замдиректора ФСИН, «холодильники ломятся от черной икры».

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Также собеседник радиостанции заверил, что в «Лефортово» работает библиотека, в которой находится в том числе и религиозная литература. «Если ему [Арашукову] нужен определенный намоленный Коран из особых переплетов, его проверят и тут же передадут. Пути Господни неисповедимы, он пришел к Богу, мы поможем», — отметил он.

Максименко подчеркнул, что в СИЗО находятся люди разных конфессий, и «всех все удовлетворяет». Он добавил, что по факту жалоб Арашукова будет проведено разбирательство.

В завершение беседы замдиректора ФСИН вспомнил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по подозрению в мошенничестве и довольного условиями в СИЗО. Политик, по словам Максименко, ни на что не жалуется, а, наоборот, восхищается «классно работающими» сотрудниками, которые делают все по порядку.

16 мая сообщалось, что Арашуков пожаловался на отсутствие в СИЗО халяля. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Ионова, экс-сенатора не устраивает то, что он не может получать передачи с халяльными продуктами и рыбой. По его словам, политик читает библиотечные детективы и надеется на получение религиозной литературы.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Ему также вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз». Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходят еще восемь человек.

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