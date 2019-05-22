Сидящего в СИЗО Арашукова лишили статуса сенатора

Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, статуса сенатора в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах. Об этом в среду, 22 мая, сообщает РИА Новости.
Решение принято единогласно 153 сенаторами.
Все члены Совфеда должны были сдать сведения о доходах не позднее 1 апреля. 5 апреля стало известно, что Рауф Арашуков не подал документы.
Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Его обвиняют в организации нескольких убийств в 2010 году, а также участии в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».
Бывший сенатор свою вину отрицает и настаивает на заказном характере уголовного дела. Заговор против себя Рауф Арашуков оценил в 65 миллионов рублей.