Защита Арашуковых объяснила пропажу газа на миллиарды рублей

Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова заявила, что пропажа газа на Северном Кавказе произошла из-за потерявшего герметичность трубопровода, а не вследствие краж. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Владимира Постанюка, срок годности труб составляет не более 10 лет, однако на самом деле они могут служить до 20-30 лет. Таким образом, разница между объемом газа на входе и на выходе может достигать 50 процентов, что и привело к потере значительной его части.

Материалы по теме «Везде у него были свои люди» Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали

Адвокат отметил, что установленный следствием дисбаланс газа в Дагестане оказался ниже допустимых норм. Он предложил вручить Раулю Арашукову орден за то, что тот добился такого результата при плохом состоянии трубопровода.

Рауль Арашуков — отец Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. В настоящее время оба арестованы. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природный газ у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!