Защита Арашуковых объяснила пропажу газа на миллиарды рублей

Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова заявила, что пропажа газа на Северном Кавказе произошла из-за потерявшего герметичность трубопровода, а не вследствие краж. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Владимира Постанюка, срок годности труб составляет не более 10 лет, однако на самом деле они могут служить до 20-30 лет. Таким образом, разница между объемом газа на входе и на выходе может достигать 50 процентов, что и привело к потере значительной его части.
Адвокат отметил, что установленный следствием дисбаланс газа в Дагестане оказался ниже допустимых норм. Он предложил вручить Раулю Арашукову орден за то, что тот добился такого результата при плохом состоянии трубопровода.
Рауль Арашуков — отец Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. В настоящее время оба арестованы. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.
Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природный газ у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.