«Газового короля» Кавказа посадили в камеру без ремонта и горячей воды

Обвиняемый в создании ОПГ и хищениях Рауль Арашуков, отец временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, содержится в одной из худших камер столичного СИЗО «Лефортово». Об этом во вторник, 21 мая, РИА Новости сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

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По ее словам, Арашуков сидит в неотремонтированной камере без горячей воды, но старается хвалить условия содержания и благодарить сотрудников. Он также подчеркивает, что ест тюремную баланду, поскольку «не избалован».

Правозащитница предположила, что подобная модель поведения выбрана отцом сенатора, чтобы облегчить свое пребывание в СИЗО.

Арашуков — отец временно отстраненного сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах. В настоящее время оба арестованы. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Рауля Арашукова, прозванного «газовым королем» Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природный газ у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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