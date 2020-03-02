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Российский майор лишился работы из-за наркотиков в кабинете

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Майор, служивший в отряде спецназа Росгвардии «Пересвет», был уволен за употребление наркотиков на рабочем месте. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Однако сам майор медицинской службы Сергей Урбанович, в анализах которого нашли следы наркотиков, заявил, что не употребляет незаконные препараты. По его мнению, проблемы начались из-за конфликта с начальством.

Как пишет издание, в кабинете майора нашли «подозрительные окурки». Однако сам Урбанович в это время отсутствовал, а замок на входной двери его кабинета был сломан. Тем не менее медика вызвали на освидетельствование в наркологическую клинику.

В анализах не было следов наркотиков, и майора отпустили. Затем, как утверждают представители спецназа, без его участия и уведомления ранее вскрытая проба была направлена на повторное исследование, которое выявило следы запрещенных препаратов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Материалы в отношении спецназовца направили на рассмотрение аттестационной комиссии, которая рекомендовала его к увольнению, что и сделало его руководство.

Не согласившись с таким решением, майор подал иск в Московский гарнизонный военный суд с требованием восстановить его на службе. Как пояснил изданию адвокат майора Вадим Бурлаков, инцидент с наркотиками может быть связан с конфликтом офицера с командованием отряда. Несмотря на то что уголовное дело в отношении офицера прекратили «за отсутствием состава преступления», суд восстановить его на службе отказался.

В феврале в Московской области задержали по подозрению в создании нарколаборатории бывшего главу отдела по борьбе с наркотиками. Как считает следствие, майор полиции Вадим Бурков варил амфетамин на территории СНТ, а полученный наркотик реализовывал на границе Московской и Калужской областей с помощью собственного интернет-магазина.

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