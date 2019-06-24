Майор ФСБ пил от тоски, вылетел со службы и дошел до суда

Верховный суд отклонил просьбу майора ФСБ Сергея Логутева, который пытался доказать, что его увольнение со службы было незаконным. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что Логутева уволили за нарушение кодекса этики сотрудников госбезопасности и низкие рабочие показатели. В частности, поводом к этому стало задержание майора спящим в своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Логутев посчитал причины увольнения несправедливыми и попытался оспорить их в суде. Он отметил, что употреблял алкоголь, так как нуждался в отдыхе после тяжелого дежурства и переживал из-за расставания с любимым человеком. Помимо этого, бывший майор подчеркнул, что пил алкоголь не в общественном месте, а в собственной машине. Низкую производительность и качество работы мужчина объяснил слишком сильной занятостью и дополнительными обязанностями, которые не входили в его рабочий регламент.

В результате суд отказал мужчине в признании его увольнения незаконным и отклонил все его последущие жалобы.

В марте майор крымского управления ФСБ признал вину в покушении на незаконный оборот наркотиков в Волгоградской области. Северо-Кавказский окружной военный суд отказался отпустить арестованного под домашний арест, учитывая тяжесть совершенного им преступления.

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