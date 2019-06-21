Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным издания, решение об избрании меры пресечения было принято вечером 20 июня. Военное следственное управление по Западному военному округу вменило чекисту часть четвертую статьи 290.1 Уголовного кодекса России («Посредничество во взятке в особо крупном размере»).

19 июня прибывшие из Москвы в Петербург сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Либена сразу после того, как бизнесмен передал ему 10 миллионов рублей. В материалах уголовного дела указано, что офицер обещал предпринимателю посодействовать в решении вопроса по результатам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Либен запросил за свои услуги 20 миллионов рублей, но затем сумма взятки снизилась в два раза.

Издание указывает, что чекист проходит по делу как посредник, значит деньги предназначались его сообщнику, сейчас выясняется его личность. Предполагается, что Либена поместили под домашний арест в связи с его сотрудничеством со следствием.

Оперативник работал в службе экономической безопасности ФСБ, а до этого занимался контрразведкой в четвертом отделе ведомства, курирующем госвласть, а именно чиновников Смольного.

В конце 2014 года Либен попал в драку, произошедшую в баре «ХХХХ». Его избил оперативник уголовного розыска Сергей Мачнев. Чекист добился, чтобы против его обидчика возбудили уголовное дело и чтобы его уволили из полиции.

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