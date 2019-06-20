Офицеров ФСБ посадили за рейдерство

Московский окружной военный суд вынес приговор бывшим сотрудникам управления «М» ФСБ майору Сергею Никитюку и капитану Константину Струкову, обвинявшимся в захвате предприятия в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Офицеры признали вину в мошенничестве, поэтому их судили в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и исследования доказательств. Никитюк получил три с половиной года колонии, его сослуживец — три года. Судебный процесс над ними прошел за один день в закрытом режиме.

В ближайшее время чекисты смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, так как они сидят уже год в СИЗО. С учетом того, что этот срок будет засчитан как полтора года колонии, получается, что почти половину назначенного им наказания они уже отбыли.

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По версии следствия, в 2016 году Никитюк и Струков узнали о планах московских властей снести павильоны на строительном рынке у станции метро «Волгоградский проспект». Они предложили его владельцу «решить вопрос» с сохранением его бизнеса в обмен на половину стоимости торговой площадки. Рынок снесли, была выплачена компенсация в 90 миллионов рублей, которую пришлось делить уже на двух хозяев. Бизнесмен счел себя обманутым и написал заявление на чекистов. Их арестовали летом 2018 года.

Никитюк и Струков служили оперуполномоченными в управлении «М», которое занимается борьбой с коррупцией в силовых структурах. В частности, они участвовали в раскрытии многомиллионных хищений при закупках электронных браслетов во ФСИН, за которые был осужден на восемь лет бывший директор тюремного ведомства Александр Реймер. Также эти оперативники приняли активное участие в разработке бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, которого сейчас судят за махинации с консервным заводом.

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