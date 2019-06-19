Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору ФСБ России, обвиняемому в убийстве и покушении из хулиганских побуждений. Об этом в среду, 19 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй офицер, замешанный в инциденте, проходил по делу в качестве свидетеля.

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25 апреля сообщалось, что в марте прошлого года служащие войсковой части №35690 из подмосковной Балашихи, относящейся к Центру специального назначения ФСБ России, прибыли на учения в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии.

В один из вечеров 35-летний Стерлягов поел в номере, выпил три бутылки пива, а затем с другим участником учений под псевдонимом Ростов отправился смотреть футбол в кафе «Фрирайд» на поляне Азау. Там сотрудники ФСБ также пили, курили кальян и пытались назойливо познакомиться с девушками.

Около полуночи офицеры вышли из кафе и направились к автостоянке, где была припаркована пассажирская «Газель». Рядом с ней стояли 27-летний балкарец Хусей Макитов, приехавший снять деньги в банкомате, а также хозяин машины и друг Макитова Алим Байдаев с женой. Сотрудники ФСБ решили воспользоваться «Газелью» как такси.

Везти офицеров отказались, в результате возникла перепалка и драка. В ходе нее Стерлягов нанес Макитову два удара ножом, один из них пришелся на область сердца и оказался смертельным. После драки сотрудники ФСБ покинули место происшествия и вернулись на базу.

Отмечается, что Стерлягов был награжден медалью «За отвагу». Он неоднократно участвовал в спецоперациях, а также выезжал в командировку в Сирию, где был ранен.

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