Прибывший на учения майор ФСБ напился и зарезал россиянина

Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Павла Стерлягова — бывшего майора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которого обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает «Медиазона».

По данным издания, 26 марта 2018 года служащие войсковой части №35690 из подмосковной Балашихи, относящейся к Центру специального назначения ФСБ России, прибыли на учения в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии. С собой у сотрудников спецслужбы были документы на вымышленные имена и огнестрельное оружие.

В предпоследний день командировки, 5 апреля, учения закончились около полудня, и их участники занялись своими делами. Одним из них был Павел Стерлягов — 35-летний майор ФСБ, мастер спорта по рукопашному бою. Он участвовал в спецоперациях, выезжал в командировку в Сирию, был ранен; награжден медалью «За отвагу».

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Как отмечает «Медиазона», сотрудник спецслужбы 5 апреля не явился на ужин. Он поел в номере, выпил три бутылки пива, а затем с другим участником учений под псевдонимом «Ростов» отправился смотреть футбол в кафе «Фрирайд» на поляне Азау. Там сотрудники ФСБ пили пиво, курили кальян, а также «назойливо пытались познакомиться с девушками».

Около полуночи офицеры вышли из кафе и направились к автостоянке, где была припаркована пассажирская «Газель». Рядом с ней стояли 27-летний балкарец Хусей Макитов, приехавший снять деньги в банкомате, а также хозяин машины и друг Макитова Алим Байдаев с женой. Сотрудники ФСБ решили воспользоваться «Газелью» как такси.

Везти офицеров отказались, в результате возникла перепалка и драка. В ходе нее Стерлягов нанес Макитову два удара ножом; один из них пришелся на область сердца и оказался смертельным. После драки сотрудники ФСБ покинули место происшествия и вернулись на базу.

Стерлягов обвинен в убийстве Макитова из хулиганских побуждений (пункт «и» части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство Алима Байдаева из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункт «и» части 2 статьи 105 УК РФ). Второй офицер, участвовавший в драке, проходит по делу в качестве свидетеля.

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