ФСБ задержала новых фигурантов дела Таганской ОПГ

В Москве арестованы новые фигуранты дела в отношении Таганской организованной преступной группировки (ОПГ), обвиненные в убийствах. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В числе арестованных — 47-летний замгендиректора компании «Кузьминки» Олег Русанов, 51-летний совладелец компании «Вери Кари Рус» Юрий Малиновский, а также 50-летний безработный москвич Борис Третьяк. По данным следствия, в понедельник все трое были задержаны сотрудниками ФСБ.

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На данный момент в производстве по делу против Таганской ОПГ находятся сразу несколько уголовных дел. Малиновскому и Третьяку предъявлено обвинение в убийстве гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева, а Русанову и Третьяку — в убийстве бизнесмена Олега Покровского, пропавшего в 2004 году.

Как уточнил информированный источник, чтобы избежать утечки информации «высокопоставленным должностным лицам», расследованием занялось «банковское» управление ФСБ. Среди этих лиц — сотрудники правоохранительных органов, в чьи обязанности входило руководство расследованием резонансных убийств. Например, бывший следователь, принимавший участие в расследовании громких преступлений, пытался покинуть страну после изъятия следственной группой материалов по делам, связанным с Таганской ОПГ.

Таганская ОПГ появилась в 90-х и является одной из старейших оргпреступных группировок России. Одна из ее отличительных черт — наличие наружного наблюдения, на котором специализировались некоторые из бандитов, следившие за возможными жертвами.

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