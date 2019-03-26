Майор ФСБ признал себя наркодилером

Майор крымского управления ФСБ признал вину в покушении на незаконный оборот наркотиков в Волгоградской области. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, майора задержали в августе прошлого года волгоградские полицейские. Они остановили принадлежащий ему Audi А8 на посту и обнаружили в тайниках восемь килограммов марихуаны. Как установило следствие, майор перевозил наркотики из Волжского в Крым.

Расследованием уголовного дела занялись военные следователи, по ходатайству которых суд отправил сотрудника спецслужб в СИЗО. В ходе следствия майор признал вину и указал на предполагаемых сообщников, защита попросила изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако Северо-Кавказский окружной военный суд отказался отпустить арестованного под домашний арест, учитывая тяжесть совершенного им преступления.

Как отмечает издание, арестованный майор находится в международном розыске Украины. До возвращения Крыма в состав России он служил в СБУ, занимаясь борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Но в 2014 году перевелся в управление ФСБ, после чего Украина обвинила его в дезертирстве.

В феврале Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор военнослужащему Черноморского флота и его подруге, признанным виновными в шпионаже в пользу Украины. Майору было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнице — девять лет в колонии общего режима.

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