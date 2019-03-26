Генерал ФСБ найден мертвым в Москве

Генерал-майора ФСБ нашли мертвым в квартире дома в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, офицер проживал в квартире на севере столицы. Там же обнаружено пенсионное удостоверение ФСБ. Источник указал, что признаков насильственной смерти не имеется. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, отчего мужчина мог скончаться.

Погибший — 59-летнего Сергей Соколов, служивший в десятом отделе КГБ, а позже возглавивший одно из управлений ФСБ, сообщает Telegram-канал Mash.

В его квартире найдено несколько единиц огнестрельного оружия: пистолет Glock, пистолет системы Браунинг, травматический пистолет, охотничье ружье и 150 патронов.

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