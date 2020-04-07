Росгвардейцы нашли полкилограмма марихуаны в сумке доставщика еды

В Москве задержали наркокурьера, замаскированного под доставщика еды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину в форме компании по доставке еды, выходившего из парка, который в настоящее время закрыт в связи с режимом всеобщей изоляции, введенным в Москве. Курьера остановили и проверили документы. В ходе беседы с росгвардейцами он признался, что в его сумке для заказов имеется 500 граммов марихуаны.

Наркокурьером оказался 37-летний москвич.

Ранее 6 апреля сообщалось, что в Петербурге полиция возбудила пять уголовных дел после нападений на доставщиков еды. Расследуются три дела о грабеже и два о незаконном обороте оружия. 5 апреля в Центральном районе Петербурга четверо безработных отобрали у курьера заказ. Позже полицейские их нашли. У одного из задержанных был изъят травматический пистолет и патроны. Оружие оказалось боевым, переделанным из пневматического.

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