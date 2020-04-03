Разбойники в медицинских масках и с ножом ограбили москвичку на карантине

В Москве разбойники в медицинских масках и с ножом ограбили девушку, которая была на карантине. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, москвичка ждала курьера с цветами. Когда раздался дверной звонок, девушка и ее подруга посмотрели в глазок и увидели там курьера. Однако, когда они открыли дверь, в квартиру ворвались несколько незнакомцев в медицинских масках и с ножом. Они ограбили квартиру, забрали паспорт, деньги и два телефона, а девушек связали проводом от утюга.

Освободившись, девушки спрятались в квартире знакомой и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в республике Марий Эл начат розыск предполагаемого убийцы, который зарезал жительницу города Волжска с двумя детьми. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина был в красной куртке, медицинской маске и перчатках, на голове у него были шапка с козырьком и очки.

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