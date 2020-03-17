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Полицейская ловушка для грабителей в российском банке попала на видео

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Видео: fontanka.ru

Разбойное нападение на отделение банка, совершенное вечером 16 марта в Невском районе Петербурга, попало на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала «Фонтанка».

На кадрах человек в маске и с ножом в руке вынуждает кассира отдать деньги из сейфа, а потом перекладывает наличность к себе.

По данным издания, полицейские следили за налетчиками, им было известно время и место нападения. Правоохранители заранее предупредили и проинструктировали сотрудников банка.

Преступники похитили из кассы пять миллионов рублей, но на выходе из кредитной организации оказались в ловушке и были задержаны спецназом МВД.

По данным следствия, нападавшие являются серийными налетчиками. Они причастны к ограблению банка на улице Савушкина в декабре 2019 года, откуда было похищено пять миллионов рублей, и офиса другой кредитной организации в Приморском районе Петербурга в середине января. Тогда налетчики потерпели фиаско, так как кассир успела запереться в помещении и не отдала им деньги.

16 марта двое вооруженных мужчин в масках ворвались в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков.

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