Полицейская ловушка для грабителей в российском банке попала на видео

Разбойное нападение на отделение банка, совершенное вечером 16 марта в Невском районе Петербурга, попало на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала «Фонтанка».
На кадрах человек в маске и с ножом в руке вынуждает кассира отдать деньги из сейфа, а потом перекладывает наличность к себе.
По данным издания, полицейские следили за налетчиками, им было известно время и место нападения. Правоохранители заранее предупредили и проинструктировали сотрудников банка.
Преступники похитили из кассы пять миллионов рублей, но на выходе из кредитной организации оказались в ловушке и были задержаны спецназом МВД.
По данным следствия, нападавшие являются серийными налетчиками. Они причастны к ограблению банка на улице Савушкина в декабре 2019 года, откуда было похищено пять миллионов рублей, и офиса другой кредитной организации в Приморском районе Петербурга в середине января. Тогда налетчики потерпели фиаско, так как кассир успела запереться в помещении и не отдала им деньги.
16 марта двое вооруженных мужчин в масках ворвались в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков.