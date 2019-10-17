Россиянин ограбил банк для погашения кредита в другом и попал на видео

В Тюмени мужчина ограбил банк, чтобы погасить свои старые долги. Видео инцидента в четверг, 17 октября, опубликовано на сайте регионального главка МВД.

На кадрах видно, как вооруженный пистолетом мужчина ворвался в отделение банка, взял в заложницы сотрудницу и потребовал деньги. Похитив более миллиона рублей, он выбежал на улицу и спрятался в лесу.

Через некоторое время подозреваемого в ограблении задержали сотрудники правоохранительных органов, он оказался уроженцем одной из закавказских республик. Похищенные из банка деньги мужчина потратил на то, чтобы рассчитаться со своими старыми долгами.

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