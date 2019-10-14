Неудачливый вор травмировал себя во время ограбления и стал посмешищем

metro.co.uk

В английской деревне Брэндон, графство Дарем, вор попытался разбить стекло автомобиля кирпичом и травмировал себя. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид Metro.

Инцидент произошел в субботу, 5 октября. Мартин Крейг (Martin Craig) просматривал видео с камеры наружного наблюдения и увидел, как злоумышленник пытался взломать припаркованную возле его дома машину. Вор бросил в дверь со стороны водителя кирпич, однако тот отскочил и разбил мужчине лицо.

Правонарушитель скрючился от боли и несколько минут держался за голову, после чего покинул место преступления с пустыми руками. Хозяин автомобиля решил поделиться видеозаписью на своей странице в Facebook. Многих пользователей сети насмешило произошедшее на видео. Комментаторы решили, что вор получил по заслугам.

Крейг уточнил, что на его машине осталось несколько царапин. «Не понимаю, почему он решил ограбить именно меня. Может, он знал, что я в инвалидном кресле, и посчитал меня легкой мишенью, — сказал британец. — Меня это рассмешило. Думаю, карма его настигла».

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