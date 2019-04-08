Спасение непутевого вора с карниза 22-го этажа попало на видео

dailymail.co.uk

В Китае вор попытался скрыться от правоохранительных органов и вылез из окна многоэтажного дома. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

По данным полиции, владелец квартиры находился под подозрением в ограблении, произошедшем 24 марта в провинции Хунань. Отмечается, что правонарушитель напал с ножом на владелицу одного из местных магазинов, забрал банковскую карту и снял с ее лицевого счета 10 тысяч юаней (около 97 тысяч рублей).

На видео вооруженные полицейские взламывают квартиру подозреваемого и заходят в помещение. Они осматривают комнаты и находят хозяина, свисающего с карниза 22-го этажа. На последних кадрах сотрудники убеждают мужчину не совершать самоубийство и помогают ему вернуться в гостиную. «Если ты сдашься, у тебя все равно будет шанс, — слышится на фоне. — Ты же еще совсем молодой».

В течение трех дней следователи занимались поимкой вора и в результате вышли на квартиру китайца. Позже они нашли возле его дома украденную банковскую карту, одежду и орудие преступления. Злоумышленника задержали.

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