Вор скрыл в штанах змею длиной больше метра

В американском городе Роквуд, штат Мичиган, из зоомагазина похитили королевского питона. Об этом сообщает издание The State.

Зоомагазин подыскал королевскому питону по кличке Паста новых хозяев, однако пресмыкающееся исчезло раньше, чем его успели отдать. Первоначально сотрудники полагали, что Пасте удалось сбежать из клетки. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что его украли.

Злоумышленником оказался мужчина, который задавал продавцам вопросы про змей и утверждал, что хочет купить крысу. Оставшись без присмотра, вор вытащил змею длиной 1,2 метра из ее убежища и засунул себе в штаны. После этого он заплатил шесть долларов за крысу и скрылся.

Стоимость Пасты составляла 100 долларов (6,6 тысячи рублей). Департамент полиции Роквуда опубликовал видеозапись похищения в социальных сетях и попросил помочь идентифицировать злоумышленника.

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.

В 2011 году сообщалось, что житель американского штата Аризона выкрал из зоомагазина детенышей удавов-альбиносов и других экзотических пресмыкающихся, спрятав их в карманы своих штанов. Полиции удалось установить его личность и поймать.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!