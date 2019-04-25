Неудачливый вор застрял в дымоходе на девять часов и заплакал

В американском городе Талса, штат Оклахома, грабитель попытался залезть в здание автосервиса через дымоход и застрял. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Инцидент произошел ночью 22 апреля. Мужчина перерезал провода от кондиционера и хотел пробраться в помещение автосервиса Durango Auto Center через трубу, но не смог протиснуться вниз.

По словам сотрудницы сервиса Евы Сигалы (Eva Sigala), злоумышленника обнаружил ее начальник. «Он услышал плач и крики из камина и подумал, что это голуби, потому что они постоянно залетают в дымоход. Но он подошел поближе, услышал "помогите" и вызвал полицейских», — рассказала она.

Вместе с полицейскими на место прибыли спасатели. Они достали застрявшего мужчину около 09:45. Мужчина не пострадал, но был сильно напуган.

В феврале сообщалось о грабителе банка, который упал во время бегства и обронил все украденные деньги. Это заметил полицейский, случайно оказавшийся поблизости, и арестовал мужчину.

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