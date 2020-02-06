Суд отпустил домой офицеров ФСБ по делу о разбое на 136 миллионов рублей

Московский гарнизонный военный суд освободил из СИЗО двух сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении на банк с целью хищения 136 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Добросельская.

По ее словам, принято решение об изменении меры пресечения фигурантам дела Владимиру Урусову и Роману Оболенскому. Суд отклонил ходатайство следствия, отпустив обвиняемых под домашний арест, срок которого установлен до 10 апреля.

Обвиняемые положительно характеризуются, в том числе администрацией СИЗО, сотрудничают со следствием, отметила адвокат. Также суд принял во внимание то, что их роли в совершении преступления являются второстепенными.

Защитник добавила, что следствие завершается и вскоре фигуранты дела и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.

Таким образом, под домашним арестом будут находиться офицер ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения «Альфа» капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин и старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев.

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В СИЗО остаются сотрудник управления «К» ФСБ, занимающееся контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы, старший лейтенант Артур Власов и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, которого следствие считает организатором разбойного нападения. Также, по данным ТАСС, под стражей находится сотрудник налоговой службы Дмитрий Чиквин, о котором ранее сообщалось, что он помещен под домашний арест.

Их обвиняют в налете на московский банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий, совершенном летом 2019 года в Москве.

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ, признан безработный житель Москвы. 33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург». Между тем сообщалось, что эти средства имеют нелегальное происхождение, поэтому налетчики-силовики предполагали, что хозяева не станут обращаются в правоохранительные органы в связи с их хищением.

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