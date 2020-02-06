Назван заказчик разбойного нападения с участием офицеров ФСБ

Заказчиком прошлогоднего разбойного нападения на банк в Москве с участием офицеров ФСБ является бизнесмен Борис Караматов. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, ФСБ возбудила новое уголовное дело в отношении Караматова и еще двух человек — Николая Стефу и Артура Дзуцева. Они объявлены в розыск.

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Караматов присвоил себе 60 из 136 похищенных миллионов рублей, отмечает источник. Остальная сумма осталась у сотрудников ФСБ и других гражданских лиц, которые участвовали в нападении. Сотрудник управления «К», старший лейтенант Артур Власов получил 19,5 миллиона рублей, старший инструктор управления «А» («Альфа») Хетаг Маргиев — 6,5 миллиона, капитан «Альфы» Роман Оболенский — четыре миллиона, а майор ФСБ Александр Карелин — два миллиона.

6 февраля стало известно , что московский гарнизонный военный суд освободил из СИЗО двух сотрудников ФСБ, обвиняемых в данном нападении.

В июле прошлого года военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы «Альфы» Владимир Урусов и Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Карелин и Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

Потерпевшим является безработный житель Москвы, у которого силовики отобрали 136,5 миллиона рублей.

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