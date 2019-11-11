Фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ выпустили из СИЗО

Работника Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Чиквина, одного из фигурантов дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ России, выпустили из СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Светлану Медведеву.

Чиквина перевели под домашний арест. Его адвокаты настаивали на том, что сотрудник ФНС случайно оказался на месте преступления и был знаком только с одним офицером ФСБ — Романом Оболенским, подозреваемым в совершении разбойного нападения.

Как сообщает издание, Чиквин восхищался Оболенским, который часто рассказывал ему о спецоперациях. Офицер предложил ему поучаствовать в одном из таких мероприятий в качестве водителя с личным автомобилем, на что Чиквин с радостью согласился.

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В июле по делу о разбое арестовали пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправили под домашний арест. В числе арестованных оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в в налете на банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий.

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы. 33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург».

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