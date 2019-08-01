Отец фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ пожаловался на избиение силовиками

Алексей Чиквин, отец работника ФНС Дмитрия Чиквина, одного из фигурантов дела сотрудников ФСБ России, арестованных по подозрению в разбойном нападении, написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые проводили обыск в его доме. Соответствующий документ имеется в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, его подлинность подтвердила адвокат Светлана Медведева.

По словам Чиквина-старшего, он получил черепно-мозговую травму после того, как один из участников обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Московской области нанес ему удар. 51-летний мужчина уточнил, что инцидент произошел 2 июля, в день задержания фигурантов уголовного дела.

«Я открыл наружную дверь и увидел человека низкого роста (165-170 см) в маске и во всем черном. Я только успел спросить: Вы кто? Но в ответ я услышал команду: "На пол, ****!" Я замешкался и получил один очень сильный удар в лицо», — говорится в заявлении.

Чиквин добавил, что после удара пробыл некоторое время без сознания, лежа на подставке для обуви. «Люди в черном» заявили, что ему следует «лучше воспитывать своего сына», а в случае если он пожалуется на их действия, понятые подтвердят, что он сам вел себя агрессивно.

Кроме того, как уточнила Медведева, к Чиквину-младшему, находящемуся в СИЗО, приходили неизвестные лица и потребовали повлиять на отца, «иначе пострадают он и его семья».

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5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы. 33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург».

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