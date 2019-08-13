В Китае предложили достроить российскую верфь

Китайская государственная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) предложила «Роснефти» отдать подряд на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», строящейся в бухте Большой Камень в Приморском крае. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам собеседника издания, российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» уже ведет переговоры с компанией по поводу получения контракта на возведение достроечных цехов. Согласно данным источника, сумма контракта может составить около 45 миллиардов рублей.

«Достроечные цеха — один из основных объектов на "Звезде": здесь будут обрабатывать и резать металл, собирать основные блоки для строительства судов (финальная сборка будет проходить в сухом доке)», — говорится в материале. В настоящее время это самый дорогостоящий объект на верфи.

Отмечается, что «КитайСтрой» планирует получить контракт как единственный поставщик без объявления конкурса. При этом строительством достроечных цехов интересуется еще одна китайская корпорация — China Communications Construction Company.

На данный момент первая очередь верфи достроена, вторая должна быть сдана к 2024 году. Считается, что это будет первая судоверфь, способная обеспечить нефтегазовые компании судами для арктических проектов. Общая стоимость проекта оценивается в 202 миллиарда рублей.

Расширение транспортной сети, внутренние водные пути, морские порты России, транспортно-логистические центры, гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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