Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк

Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, а также его коллега Александр Карелин, боец «Альфы» Хетаг Маргиев, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Борис Караматов, занимавшийся незаконной конвертацией валют, незадолго до нападения провели встречу в одном из ресторанов Москвы. Они договорились, что сотрудники управления «К» будут выполнять роль оперативников в штатском, а Маргиев и Жаров наберут для себя спецназовцев из «Альфы» и «Вымпела». Также Власов одолжил у приятеля микроавтобус Mercedes черного цвета.

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Караматов в свою очередь назначил своим клиентам, которые незаконно обменивали у него наличность, точные дату и время для доставки денег — 15:00 10 июня. Перед «операцией» Власов, Маргиев и Жаров еще раз встретились и обсудили готовность к налету.

Когда сообщники встретились возле банка, к ним вышел Караматов. Он сообщил, что в банк привезут не один миллион долларов, а два, и попытался договориться об увеличении своей доли, однако спецназовцы не согласились. Также Караматов заявил, что его вместе с партнером нужно будет вывести из офиса под видом задержанных.

Затем Власов вместе с Жаровым, бывшим помощником следователя Дмитрием Казанцевым и одним из спецназовцев зашли в здание через главный вход банка «Металлург». В руках у Власова были какие-то бумаги. По словам Жарова, он думал, что у оперативника реальное постановление об обыске или проведении оперативно-разыскных мероприятий.

В это время Карелин и четверо в масках приказали инкассаторам, прибывшим к зданию банка, взять сумки с деньгами и подняться на второй этаж здания «Металлурга». Там спецназовцы поставили их к стене и охраняли, пока не получили команду возвращаться в машину с наличностью, Караматовым и бывшим совладельцем банка «Рублевский» Дмитрием Чувилиным.

Тогда же охранник здания нажал тревожную кнопку, по сигналу которой приехали два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. При этом гвардейцы просто наблюдали за происходящим и даже переставили свой автомобиль, чтобы не мешать автобусу сотрудников ФСБ, увозившему «задержанных» и деньги.

Совершив налет, спецназовцы поехали в район метро «Профсоюзная», где высадили Караматова и Чувилина. Затем они припарковались возле одного из банков и разъехались на такси.

В начале июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

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