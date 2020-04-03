В российском регионе начали искать убийцу в медицинской маске и перчатках

В республике Марий Эл начат розыск предполагаемого убийцы, который зарезал жительницу города Волжска с двумя детьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина был в красной куртке, медицинской маске и перчатках, на голове у него были шапка с козырьком и очки. Его портрет полиция пока не может составить.

31 марта сообщалось о найденных в квартире в Волжске телах 31-летней женщины и ее детей: 14-летнего мальчика и 11-летней девочки. У погибших были множественные ножевые ранения.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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