Россиянка забила камнем прадеда-ветерана Великой Отечественной войны

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней россиянки, которая забила камнем своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 10 июля девушка пришла к своему 94-летнему прадеду с целью ограбления. Когда ветеран открыл дверь, она нанесла ему удар камнем, а затем добила упавшего в прихожей прадеда шестью ударами по голове. Мужчина скончался на месте. Обыскав квартиру и не найдя денег, девушка сбежала с места преступления.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Следователи и криминалисты установили все обстоятельства преступления и лицо, его совершившее. Получен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

16 января сообщалось, что в Псковской области двое местных жителей обвиняются в убийстве одинокой 93-летней пенсионерки и ветерана Великой Отечественной войны ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье.

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