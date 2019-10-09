Убийцей 91-летнего ветерана и его супруги оказался молодой россиянин

По подозрению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его жены в Рязани задержан местный житель 1999 года рождения. Об этом в среду, 9 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

Молодой человек подозревается в убийстве мужчины 1928 года рождения и его жены 1930 года рождения. Тела погибших нашли в их квартире со следами насильственной смерти 26 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики. Пожилого мужчину ударили не менее десяти раз. Родственники ветерана обнаружили убитого в его квартире.

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