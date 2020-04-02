Россиянина задержали за поджог деревянного барака с восемью погибшими

В Екатеринбурге (Свердловская область) задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в поджоге деревянного барака: в результате пожара погибли восемь человек. Об этом в четверг, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы областного главка полиции, полковник Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый задержан сотрудниками ГИБДД на месте очередного возгорания барака в Екатеринбурге. Инспекторы ДПС передали его сыщикам уголовного розыска, которые, в свою очередь, передали собранные материалы и самого задержанного в региональное следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР).

Как отметили в региональном СУ СКР, подозреваемый уже допрашивается, в ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о его заключении под стражу. Следствие также проверит его на причастность к другим поджогам жилых домов.

30 марта сообщалось, что в результате поджога двухэтажного деревянного жилого дома на Омской улице в Екатеринбурге погибли восемь человек. Возгорание произошло вечером 26 марта. При осмотре места происшествия в бараке были обнаружены обгоревшие тела семи неустановленных человек. Еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.

По факту произошедшего региональное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога»).

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