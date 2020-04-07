Пять уголовных дел завели после нападений на доставщиков еды в российском городе

В Петербурге полиция возбудила пять уголовных дел после нападений на доставщиков еды. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, расследуются три дела о грабеже и два о незаконном обороте оружия. 5 апреля в Центральном районе Петербурга четверо безработных забрали у курьера заказ. Позже полицейские их нашли. У одного из задержанных был изъят травматический пистолет и патроны. Оружие оказалось боевым, переделанным из пневматического.

3 апреля в Выборгском районе города трое неизвестных отобрали у доставщика заказ и скрылись на автомобиле. Подозреваемых разыскивает полиция. Еще одно нападение на курьера произошло 1 апреля в Колпино, задержан 45-летний слесарь, который отнял у доставщика еды 350 рублей и мобильный телефон. Против подозреваемого завели дело о грабеже.

В полицию также обращались курьеры в связи с кражей велосипеда и оплаты заказа поддельными деньгами. Кроме того, правоохранители располагают данными о деятельности неизвестных, которые под видом доставщиков еды проникают в квартиры клиентов и похищают денежные средства. Иногда мошенники представляются курьерами Пенсионного фонда, полицейские зарегистрировали несколько случаев обмана пожилых граждан. Помимо этого к пенсионерам приходили мошенники, представлявшиеся сотрудниками разных медучреждений Петербурга, якобы доставляющими лекарственные препараты. В одном случае потерпевшая заплатила за три упаковки «лекарства» 150 тысяч рублей.

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