Видео: t.me/mk_srochno

В Одинцово доставщик еды помог поймать вооруженную банду и попал на видео. Видеозапись размещена на официальном сайте МВД.

На кадрах курьер звонит в дверь, а за его спиной стоят сотрудники правоохранительных органов. После звонка доставщика правоохранители ворвались в квартиру, где задержали мужчин. В их квартире нашли автомат, пистолеты с глушителями, кастеты, а также поддельное удостоверение.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые разместили объявление интернете об оптовой продаже строительных материалов по заниженным ценам.

«Для имитации предпринимательской деятельности они арендовали на подставное лицо помещение в городском поселении Одинцово и использовали его как офис продаж. Спустя некоторое время на объявление откликнулся житель Истринского района. Мужчине в телефонном разговоре сообщили, что сделка будет заключена только по наличному расчету», — подчеркнула Волк.

По ее словам, бизнесмен приехал по указанному адресу, позже в это помещение ворвались трое неизвестных и угрожая оружием, забрали у него три миллиона рублей, после этого они скрылись. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru