Главарь российской банды вымогателей покончил с собой в полицейском изоляторе

Заподозренный в вымогательстве рецидивист совершил самоубийство в одном из изоляторов временного содержания города Мытищи (Московская область). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, 39-летний мужчина является главарем банды, которая вымогала деньги у бизнесмена. Потерпевший обратился в полицию, после чего предполагаемого вымогателя задержали и поместили в изолятор. Около двух часов ночи 6 декабря во время очередного обхода полицейский обнаружил тело задержанного в камере.

Издание отмечает, что погибший ранее был судим за убийство, разбой и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. После отбытия длительного тюремного срока рецидивист поселился в Мытищах. Как отметили в пресс-службе подмосковного главка МВД, по факту произошедшего в изоляторе проводится проверка.

6 ноября сообщалось, что 30-летний рецидивист сбежал из исправительной колонии в городе Мелеузе в Башкортостане. Сбежавший был осужден за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кражу на шесть с половиной лет заключения. На момент побега он уже отбыл большую часть срока.

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