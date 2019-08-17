Пациент «заминировал» российский наркодиспансер ради побега

В Башкирии суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении пациента наркологического диспансера, сообщившего о несуществующей бомбе на его территории. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Неоднократно судимому 37-летнему местному жителю вменяется часть 2 статьи 207 («Заведомого ложное сообщение об акте терроризма») УК России. Наказание по ней предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина, находившийся на лечении, позвонил на номер «112» и сообщил, что здание больницы заминировано его другом. Звонок он совершил с личного мобильного телефона.

На место происшествия выехали полицейские и сотрудники других экстренных служб, однако не обнаружили там опасных предметов.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В ходе следствия он сообщил, что хотел таким образом затеряться в толпе эвакуированных пациентов и покинуть больницу.

14 января сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании трех аэропортов и Госдумы. Звонившим оказался психически больной житель Татарстана, который состоит на учете и несколько раз проходил лечение в стационаре.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!