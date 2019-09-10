Двое уголовников сбежали из российской психбольницы

Двое уголовников, направленные на принудительное лечение в психоневрологическую больницу Челябинска, сбежали из нее. Об этом во вторник, 10 сентября, ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.

По данным МВД, совершивших побег пациентов разыскивают.

Источник агенства добавил, что оба беглеца ранее были судимы: один — за кражу, а другой — за грабеж.

17 августа сообщалось, что в Башкирии пациент наркодиспансера сообщил в полицию о том, что здание заминировано, чтобы сбежать из учреждения. Кинологи не обнаружили опасных предметов на территории учреждения, было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru